Deputados e senadores canalizaram neste ano quase R$ 2 bilhões em emendas “sem carimbo, de repasse direto a municípios e Estados, sem intermediação dos ministérios nem crivo do Tribunal de Contas da União. O volume das chamadas emendas sem carimbo é três vezes maior do que o indicado em 2020, quando foram pagas pela primeira vez. Com a transferência direta, prefeitos e governadores podem usar o recurso em qualquer área, sem prestar contas no momento do repasse, ao contrário do que é exigido em outros tipos de emendas, definidas para projetos específicos.

É pela natureza desse processo que a transparência se faz preponderante. Contudo, conforme reportagem na edição de ontem, só três das 68 cidades de Goiás que receberam recursos “sem carimbo” no ano passado disseram o que efetivamente fizeram com o dinheiro. Embora a prestação de contas não seja obrigatória por lei, um imperativo moral se estabelece. Sobretudo porque 2020 foi um ano eleitoral, com casos de favorecimentos de aliados e familiares por parte dos congressistas, o que não necessariamente observa o interesse o público. É fundamental, pois, se instalar a transparência para que o contribuinte possa fiscalizar o uso da verba.