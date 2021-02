A escassez de vacinas contra a Covid-19, fruto de uma demanda planetária sem precedentes, no caso geral, e na gestão contaminada por política, no caso do Brasil, cria muitos dilemas de ordem moral. É justo imunizar profissionais de saúde sem contato direto com a linha de frente no enfrentamento da doença em detrimento de idosos, expostos há meses a uma vírus letal? Indagações desse gênero, longe de suscitarem uma resposta conclusiva, germinam no seio desse cenário de incertezas. A formulação de um plano de vacinação contundente, alicerçado no conhecimento científico e nas premissas epidemiológicas, deveria de alguma forma assegurar a lucidez do que está sendo implementado. Contudo, o peso desproporcional da política ao longo da pandemia termina por alimentar a desconfiança justo quando a cumplicidade de todos deveria ser a regra. Não faltam casos de setores que, amplamente posicionados no ambiente do poder, retomaram as atividades, enquanto outros, subrepresentados, amargam a mais profunda inércia diante de um futuro nebuloso. É fundamental, pois, que se alinhe a confiança nas medidas tomadas e o meio de se obter isso é a transparência sobre as razões de cada sacrifício proposto.