No apagar das luzes de um ano pandêmico e do mandato legislativo, a Câmara de Goiânia surpreende os cidadãos com a aprovação de uma emenda “jabuti” que resultará em aumento das despesas na Casa. Trata-se da criação de 15 novos cargos, com impacto anual de R$ 1,7 milhão, aprovada em votação relâmpago, sem publicidade no Portal da Transparência.

Antes desse projeto, a Câmara já havia iniciado a tramitação de outra proposta, que previa aumento salarial a vereadores, secretários, prefeito e vice. A matéria acabou arquivada, em razão da má repercussão do debate sobre reajuste em ano de restrição de gastos por causa da pandemia.

Poucos dias depois, a Casa voltava a discutir aumento de salários, dessa vez para procuradores, de quase 100%, e auditores (36%). Com pedido de vistas para cálculo do impacto, o projeto teve a tramitação suspensa. Diante da sucessão de matérias que, inevitavelmente, resultarão em mais despesas públicas, em momento tão delicado para a economia, para o emprego e para a saúde, o mínimo que se pode esperar de uma casa legislativa é responsabilidade e transparência. Afinal, os parlamentares foram eleitos para defender os direitos do cidadão.