Em que pese o foco na vacinação, que não pode sob hipótese alguma ser perdido, esta não é a única forma de combate ao vírus. A ciência prevê outros três eixos eficientes no controle da Covid-19: testagem em massa, com atenção aos sintomáticos, principalmente os com sintomas leves, rastreamento de pessoas que tiveram contato com quem testou positivo e o isolamento desse grupo, bem como o estudo genômico constante para identificar variantes.

Pois no aspecto da testagem, como em outras frentes, o Brasil deixa a desejar ao não fazer a quantidade suficiente de exames, ficando atrás no ranking mundial. Enquanto Chile e Austrália fazem mais de 700 testes por mil habitantes, Brasil faz apenas 149 testes em cada grupo de mil pessoas. Nos Estados Unidos, a relação é de mais de 1,3 mil testes por mil pessoas, ou seja, tem gente testada mais de uma vez.

Nesse cenário, destaca-se iniciativa pela qual nesse sábado os visitantes acima de 5 anos dos parques Mutirama e Zoológico poderão fazer o teste. Em caso negativo, poderão entrar. Se o resultado for positivo, a pessoa será orientada a voltar para casa e cumprir quarentena.

É o lazer servindo de pretexto ao que deve ser feito de forma ininterrupta, sobretudo em meio a avanço da variante delta.