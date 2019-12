A produção própria de energia solar por empresas e residências experimentou elevação nos últimos anos, muito pelo barateamento da tecnologia e a alta das bandeiras tarifárias. Porém, como costuma ocorrer no Brasil, não há avanços sem solavancos. Mudanças propostas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), ainda em consulta pública até o fim deste ano, tendem a deixar o cenário menos atrativo a investimentos.

Se aprovada a coparticipação dos pequenos produtores pelo uso da rede de distribuição, segundo reportagem nesta edição dominical, haverá aumento de três para cinco anos do retorno do capital investido nas residências. Para comércios e pequenas indústrias, o impacto negativo se acentua, passando de cinco para seis anos. Em que pese o entrave, especialistas ainda observam que, diante do quadro de juros baixos, faz sentido investir em geração de energia solar, colhendo abatimentos nos custos, do que deixar o dinheiro no banco.

De qualquer forma, num País tropical e de dimensões continentais como o nosso, seria de bom tom que o governo estudasse subsídios de forma a assegurar a continuidade do avanço registrado até aqui.