No Brasil, o trato dado pelo poder público às estatísticas volta e meia se põe a serviço dos interesses eleitorais do governante de plantão. Há, via de regra, uma subordinação da transparência, elemento vital numa democracia saudável, às estratégias de construção de reputação.

Ponto sensível para o eleitorado, a área de segurança pública é uma das mais controladas. Não raro, mandatários centralizam informações e mudam metodologias para evitar o desgaste junto a uma sociedade acossada pelo medo.

Porém, estatísticas públicas não sofrem somente com a vaidade dos políticos.

Percebe-se também uma falta de método na coleta e tabulação dos dados, o que, em última instância, conspira contra a adoção de políticas públicas mais eficientes. No entanto, durante a pandemia de coronavírus, o trato com os números assume um caráter ainda mais sensível.

É do monitoramento hábil do avanço da Covid-19 que depende o manejo seguro das medidas sanitárias, inclusive com um eventual abrandamento da quarentena. Sem que haja uma exata noção do fenômeno, identificada a curva que a todo custo se tenta achatar, o sacrifício parece cego. E abre-se espaço para posturas demagógicas que põem todos em risco.