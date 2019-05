No dia 28 de abril celebrou-se o Dia da Educação. Trata-se de uma data que propõe a reflexão sobre a importância da educação de qualidade, pilar de qualquer sociedade que pretenda se desenvolver com justiça e civilidade. É somente por meio dela que se torna possível promover a capacidade de compreensão, a cidadania, habilidades emocionais, o raciocínio, combater a miséria e permitir a mudança de vidas. Goiás e o Brasil estão ainda a uma lastimável distância de atingir padrões recomendáveis no ensino, em termos de qualidade e quantidade. Alunos, escolas e professores encontram percalços insistentes na tarefa de obter índices satisfatórios no ensino, enfrentando a falta de investimentos, dificuldades de formação de professores, desestímulo à profissão e uma cultura de violência que se dissemina em proporções assustadoras dentro da escola. O assassinato de um professor por um aluno dentro do colégio em Valparaíso, ocorrido na terça-feira, é um marco doloroso nesse quadro de calamidades. Revela a urgência de que seja tratada com seriedade a proposta de uma cultura de paz nas instituições de ensino. A sala de aula deve ser um ambiente de harmonia e tolerância, lugar sagrado para promoção do conhecimento e da civilidade.