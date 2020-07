Pródigo em reagir de forma teatral, ora com veemência, ora com ironia, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, certa vez referiu-se aos adversários políticos como tigrada. Recorrente no arsenal de termos pejorativos de nosso vocabulário, a palavra traz embutida duas mazelas da sociedade brasileiro: o racismo e o precariedade do saneamento básico.

Escravos encarregados de levar o esgoto doméstico até o mar no Rio de Janeiro, em dezenas de viagens diárias carregando tonéis de fezes e urina nos ombros, tinham a pele manchada. Isso porque o líquido, cheio de ácido e amônia, escorria pelas costas, sempre expostas ao sol.

Se a escravidão se foi, deixando como legado um racismo cada vez mais evidente e contestado, o mesmo não se pode falar da coleta de esgoto.

No Brasil, um em cada dez domicílios despeja esgoto sanitário em fossas escavadas no terreno, valas, rios ou no mar, sem qualquer tratamento.

Em Goiás, 36,6% dos municípios tinham serviço de esgotamento sanitário por rede coletora em 2017, segundo Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, divulgada ontem pelo IBGE.

Como se vê, o Brasil ainda precisa avançar muito para que o passivo da história não siga atrapalhando o futuro.