Goiás tem 246 municípios. Desses, 44

não terão qualquer representação feminina na Câmara de Vereadores. Grosso modo, dá para dizer que as mulheres estão alijadas do processo político em uma de cada cinco cidades do Estado.

A eleição municipal recém encerradas trouxe mais diversidade para os legislativos, com mais negros, mulheres e defensores de pautas LGBT+ eleitos com consistência. O fenômeno se verificou sobretudo nos maiores centros urbanos.

Contudo, dados com esse trazido na principal reportagem dessa edição indicam que ainda há um longo caminho a ser percorrido até que os partidos, seja de que espectro ideológico forem, possam refletir a multiplicidade da população brasileira.

E isso passa muito pela revisão da dinâmica dos partidos. Ao longo da semana, esse jornal revelou casos de mulheres recrutadas inadvertidamente para compor a cota feminina de candidatos. Isso vale dizer que, em vez de investir na formação de lideranças, já na base, há agremiações que preferem maquiar a realidade para fingir a legalidade. É por esse cenário que a política acumula desprestígio junto ao cidadão. Cabe aos partidos assumir o protagonismo dessa mudança. Porque aceitar o ocaso seria perigoso.