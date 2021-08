Por razões mesquinhamente eleitorais, os partidos foram atacados de forma reiterada como instrumento da boa política. Não que a conduta dessas agremiações políticas não seja passível de questionamentos, longe disso. A quantidade de siglas de aluguel e o comportamento de rapina para o aumento do fundo partidário, para ficarmos em dois exemplos, justificam plenamente a má vontade de setores da sociedade.

Contudo, reportagem na edição de ontem observa que essa visão está distante de ser hegemônica. Levantamento do POPULAR com base em dados do TSE, de maio, indica que Goiás tem 9,22% de sua população filiada a algum partido político. Trata-se de um envolvimento acima da média nacional, que fica em 7,55%.Em números absolutos, Goiás tem 656 mil pessoas filiadas a algum partido e 7,1 milhões de habitantes.

Embora a tendência seja de queda, não deixa de ser surpreendente que de cada 10 goianos, um tenha vínculo formal com partidos. Cabe a essas instituições fazer valer a confiança depositada pelos cidadãos e uma excelente oportunidade de avançar nisso é a reforma política. Porque não há meio mais eficiente de alienar as pessoas do que fazê-las desacreditar da política.