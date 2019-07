O Festival Internacional de Cinema (Fica), que chega neste ano à sua 21ª edição, está ameaçado em razão das dificuldades financeiras do Estado e dívidas acumuladas no evento do ano passado, segundo o governo.

Reportagem publicada na edição de terça-feira mostra que não há previsão de realização do festival, que se consolidou como uma tradição cultural e conquistou fama internacional.

O Estado e a cidade de Goiás ganharam muito ao sediar o festival, em visibilidade, com a movimentação de cineastas e turistas de diversas partes do Brasil e do mundo, mas principalmente em relevância cultural.

Em que pesem os reais embaraços financeiros que Goiás e outras unidades da federação enfrentam e a necessidade de se determinar prioridades, não é razoável que se perca uma tradição de tão grande importância, sinalizando um retrocesso no setor que fez o Estado se destacar internacionalmente.

É preciso discutir saídas, abrir as portas para o debate com ambientalistas e cineastas, que já cogitaram até mesmo promover o evento de forma independente. O diálogo pode indicar soluções que salvem o festival, um orgulho para os goianos.