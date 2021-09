A volta ao público nos estádios de Goiás, embora em fase inicial, já oferece elementos para uma avaliação sob a ótica da saúde pública. O Vila Nova, por exemplo, aguarda o relatório da Vigilância Sanitária sobre o jogo contra o Confiança, para promover eventuais correções que se façam necessárias no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA.

Numa manifestação preliminar à reportagem do POPULAR, o fiscal responsável pelo evento observou aglomerações e obstáculos operacionais no acesso ao estádio, o que gera filas. O mesmo se verificou no bar.

Diante disso, para que não haja recuos, é de vital importância que os clubes como um todo se atentem para a necessidade de observância dos protocolos. Se funcionários para orientar o público hoje representam gastos, amanhã asseguram a estabilidade de uma receita que simplesmente desapareceu desde março de 2020. Dirigentes não sabiam em 2019 que haveria uma pandemia e que receitas com bilheterias cairiam muito. Desta vez, no caso dos orçamentos montados em meio ao coronavírus para 2021, é hora de ver o quanto do imaginado se concretiza.

Da parte do torcedor, a conscientização se faz necessária, para que o próprio clube não venha a ser prejudicado.