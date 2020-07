Se há algo com que o jornalismo profissional não deve se contentar é com a superfície. Num ambiente de circulação febril de informações, muitas das quais formuladas justamente para desorientar, é preciso não apenas relatar a realidade, mas interpretá-la, projetando cenários futuros.

Por isso vem a público nesta edição a série “Caminhos contra a Crise”, uma iniciativa multiplataforma do Grupo Jaime Câmara, que abordará o impacto do novo coronavírus na economia goiana. O jornal O POPULAR, em suas versões impressa e digital, a TV Anhanguera e a Rádio CBN Goiânia trarão duas vezes por semana reportagens especiais, entrevistas, gráficos e análises sobre diferentes setores produtivos, numa radiografia sobre as consequências e possíveis alternativas .

Hoje, se discute a situação da construção civil, abalada em razão da paralisação de obras . Na superedição de fim de semana, reportagem abordará os desafios enfrentados pelo setor da educação privada.

O material depois será todo reunido em um especial digital e também oferecido aos nossos leitores por meio de newsletters e e-book. Com essa série multiplataforma, o Grupo Jaime Câmara reafirma o compromisso de não ficar na superfície.