O debate urgente e necessário sobre o preço da gasolina, que nesta semana respingou de forma a acirrar a disputa eleitoral pelo Palácio das Esmeraldas no ano que vem, impõe outro. De longo prazo, mas transformador, sem o qual a crise cumprirá ciclos socialmente agressivos. Basta examinar 2018, quando o preço do diesel paralisou o País com a greve dos caminhoneiros, gerando um problema severo de abastecimento.

A humanidade segue refém dos combustíveis fósseis. Os custos crescentes tornam a armadilha energética perigosa. Países em desenvolvimento sofrem um golpe dramático ao pagar os preços do mercado mundial. Não há saída doméstica para essa circunstância. Cabe no máximo um paliativo.

É hora de enfrentar um debate sobre a diversificação. A escolha da fonte primária de energia determina o esforço político, econômico e tecnológico necessário para sua extração, transformação, transporte e distribuição. É evidente que a mudança para as energias renováveis não se faz da noite para o dia.

Daí a importância de usar um tanto dessa energia de indignação para exigir algo além da queda momentânea do preço da gasolina. É preciso ter para onde correr quando o preço fica inviável, como nesses tempos.