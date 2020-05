Uma Goiânia cada vez menos deserta, em razão do relaxamento autoimposto pela população das medidas de isolamento social noticiado nessa edição, ganhou ontem exuberante ponto de oxigenação da paisagem. Depois de nove meses sob obras, o Coreto da Praça Cívica emergiu dos tapumes renovado nos detalhes, graças ao projeto de restauração coordenado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Em razão da pandemia do novo coronavírus, a inauguração prescindiu de cerimônia pública. Contudo, é preciso que cada goianiense celebre, no íntimo, o feito, que está inserido num contexto maior. Serão restaurados pelo Iphan também a Torre do Relógio e a antiga Chefatura de Polícia, que receberá a nova sede da Secretaria Estadual de Segurança Pública.

Goiânia é um das maiores depositárias do patrimônio em Art Déco do Brasil, que, nesse movimento, se valoriza.

Num momento em que a população se vê alijada do compartilhamento do espaço público, uma ação como essa tem o poder de estimular o espírito de pertencimento. Quando tudo acabar, a cidade estará mais bela e, o que é mais importante, ciosa do valor do patrimônio

aqui erguido.