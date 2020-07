Um número trazido ontem a público dá a dimensão da mortalidade provocada pela pandemia para além das UTIs. Levantamento do IBGE aponta que, até a primeira quinzena de junho, das 1,3 milhão de empresas brasileiras que haviam suspendido temporária ou definitivamente operações, 522,7 mil encerraram as atividades. Isso equivale a 39,4% dos negócios que estavam plenamente ativos antes de o novo coronavírus mudar a dinâmica do mundo.

O mais cruel desse dado é que 99,2% das empresas que sucumbiram ao vírus eram de pequeno porte, ou seja, com até 49 empregados.

Trata-se de uma tragédia que atinge pequenos empreendedores, que poderiam de alguma forma obter oxigênio financeiro com aportes menos volumosos.

A burocracia impediu a tomada desse capital, visto que, segundo dados da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e dos Empreendedores individuas, cerca de 50% desse público não têm conta bancária em nome da entidade ou da empresa.

Daí a importância de, sem abrir mão de garantias e sob sólida política direcionada pelo Banco Central, se simplificar a concessão de crédito - sob pena de se precisar de mais recursos para sair do zero depois.