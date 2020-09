Nesse ambiente de recessão, com o PIB nacional sofrendo os impactos da paralisação forçada por emergência sanitária, sinais de recuperação servem não só de termômetro para resiliência do mercado, como de oxigênio para setores ainda asfixiados. Reportagem nessa edição mostra que a venda de imóveis na capital e em Aparecida de Goiânia estão alinhados com a tendência nacional, despontando como uma fonte de boas notícias em tempos difíceis. Dados do mercado local indicam que o patamar de negócios atingido em julho desse ano foi superior ao de 2019.

Em junho, o setor imobiliário já tinha voltado a contratar. Trata-se pois de um ponto sensível para a retomada do crescimento do Brasil, em especial nesse momento de crise. Fatores como linhas favoráveis de crédito, bons preços e taxas baixas de juros integram um conjunto de iniciativas capazes de impulsionar a retomada econômica.

Há também um potencial social relevante a ser considerado. Em

2019, a construção civil representava 6,7 milhões de vagas de trabalho, o correspondente a 7% dos empregos no Brasil.

O setor emprega um a cada 14 trabalhadores.

Vale dizer que, quando esse setor se equilibra, a sociedade como um todo colhe o resultado.