Não é de hoje que o mundo busca um sistema de educação inclusivo, crítico e justo. Há avanços, certamente, sobretudo porque a Constituição exige que se aplique ao menos 25% da receita no setor. Mas as deficiências insistentes, sobretudo na rede pública, continuam a ser motor de desigualdades, acentuadas ainda mais pela pandemia do novo coronavírus.

A paralisação resultante do isolamento social, porém, trouxe oportunidades de oxigenação. O olhar carregado de esperança veio pelo educador Mozart Neves Ramos, ex-secretário da Educação de Pernambuco e titular da cátedra de políticas públicas da USP, no sétimo episódio do Coronavírus Sem Mistério, podcast temporário do POPULAR oferecido nas principais plataformas de streaming. Para Mozart, a vivência das escolas com as rotinas digitais sugere uma nova dinâmica. Nessa, o ensino integral cede lugar ao ensino híbrido, mesclando aulas presenciais com a atividades virtuais, todas subordinada a um projeto pedagógico.

Aí entra a cumplicidade de todos, estudantes, escola e família, no bojo do fenômeno também retratado nessa edição, sobre pais que, com a pandemia, se fizeram educadores formais dos próprios filhos.