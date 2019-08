A disposição em abrir o próprio negócio encontra gargalos infelizmente já conhecidos. O empreendedor depara com excesso de burocracia, carga tributária alta, ausência de mão de obra qualificada e acesso hostil ao crédito - obstáculos cujo combate se mostra lento ou insuficiente para serem suplantados. Porém, no quesito de acesso ao financiamento, Goiás deu um importante passo essa semana.

Reportagem na edição de ontem trouxe um alento a pequenas e microempresas e também microempreendedores individuais (MEIs) do Estado, com o lançamento de um sistema de garantia de crédito facilitado, por intermédio da GarantiGoiás – Associação de Garantia de Crédito de Goiás.

A partir da próxima semana, empreendedores poderão se candidatar a linhas com limite de R$ 100 mil. Uma vez concedido o recurso, os empresários terão suporte intelectual do Sebrae, que vai ministrar cursos de gestão financeira e orientar a aplicação mais eficiente do dinheiro.

Ao orientar melhor para a obtenção do crédito, a iniciativa tende a reduzir os riscos financeiros e contribuir de forma relevante para a criação de empregos, geração de renda e aumento da arrecadação.