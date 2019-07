Num momento em que os debates em torno da educação assumem mais contornos ideológicos do que propriamente pedagógicos, o Brasil como um todo e Goiás em especial foram brindados com uma notícia digna de orgulho. Estudantes do Sesi Canaã, de Goiânia, conquistaram o maior prêmio do Torneio Aberto de Robótica de West Virginia, nos Estados Unidos, realizado na Universidade da Nasa, a agência espacial norte-americana.

Sete jovens goianos formularam um chiclete à base de pimenta que, além de realçar o sabor das refeições, desobstrui as vias respiratórias dos astronautas. Foi um projeto que se destacou entre 70 equipes de 12 países. Fica patente a maturidade da proposta, que encarou com firmeza os desafios do trabalho colaborativo, da criatividade e de trazer soluções ao mundo real - nesse caso, definido pelo universo dos promotores da competição.

Trata-se da colheita de resultados de uma aposta consistente na exploração científica, que promove o ensino de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática no ambiente escolar. O Sesi adota a robótica educacional em sala de aula desde 2006 e hoje está em 459 unidades de ensinos fundamental e médio do país. São quase 190 mil alunos. Goiás segue honrando essa oportunidade.