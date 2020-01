O Índice Global de Complexidade Corporativa, divulgado em setembro último, mostra que 67% dos territórios da América já exigem a emissão de notas fiscais em formato eletrônico. O continente está à frente de Ásia-Pacífico, que tem 43%, e Europa, Oriente Médio e África, com 32%. Trata-se de indicador valorizado mundialmente. A simplificação do recolhimento de impostos, a bordo das facilidades surgidas no ambiente digital, começa agora a assistir às pessoas físicas.

Segundo reportagem nessa edição, a Secretaria Municipal de Finanças de Goiânia vai possibilitar pagamento de impostos municipais, dentre os quais o IPTU, por cartões de crédito e débito. Uma lei aprovada na Câmara Municipal libera a adoção das novas modalidades de pagamento, razão pela qual o Paço trabalha nesse processo, com vistas a oferecê-lo até o fim do ano. Além de facilitar a vida das pessoas, melhorar a funcionalidade, reduzir a burocracia e garantir também o recebimento dos impostos, a opção que surge tende a reduzir os custos de distribuição do boleto físico.

Cabe ao consumidor ficar atento a eventuais taxas que possam incidir sobre a transação, mas o simples surgimento de uma nova opção já representa um avanço.