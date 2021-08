Trata-se de um fenômeno cultural, que confirma que o mito da masculinidade onipotente, sem qualquer concessão ao que indique fragilidade, termina por prejudicar também os homens. No Brasil, quase 40% dos homens até 39 anos e 20% daqueles com mais de 40 só vão ao médico quando se sentem mal. Pelo menos um terço enxerga no bem-estar mental o principal desafio para ter mais saúde hoje. Os dados são da pesquisa Um Novo Olhar para a Saúde do Homem, feito em 2019 pelo Grupo Abril, Instituto Lado a Lado pela Vida, com base no depoimento de 2.405 brasileiros de todas as regiões do Brasil.

Num País com saúde universalizada, ainda que o serviço em alguns pontos deixe a desejar, a omissão com a própria saúde passa a ser uma escolha. Mas no caso da vacinação contra a Covid, o comportamento ultrapassa a esfera do foro íntimo e alarga os riscos para toda a sociedade. Reportagem na edição de ontem mostra que, em Goiás, os homens se vacinam menos. Enquanto 26,57% das mulheres entre 20 e 29 anos já tomaram a primeira dose, só 17,95% dos homens da mesma faixa etária procuraram o posto de saúde. A diferença continua em outras idades, infelizmente. E assim, agindo (ou não) de forma individual, postergamos a solução.