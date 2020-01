Há exatos 195 anos, completados nesse sábado, correspondência recebida pelo então governador da Província de Goiás, Caetano Maria Lopes Gama, civilizava uma sociedade que florescia nas entranhas do Cerrado. Monarquias não são essencialmente o regime mais atento às questões sociais, visto que, naquela época, tendiam a ficar ensimesmadas, a reboque da nobreza e distante das necessidades do povo. Mas a carta imperial, dando aval ao hospital há muito reclamado pela comunidade de Vila Boa, se constituiu num ponto de inflexão nessa lógica.

No português castiço de 1825, dizia o texto que a casa de saúde “servirá de caridozo abrigo a infelizes destituidos de meios, e que na sua miséria reclamas com justiça os socorros da sociedade” (grafia da época). E assim foi: doentes com atestado de pobreza assinados pelo pároco, escravos, soldados em prontidão e os presos da cadeia pública foram cuidados com desvelo pelo hospital erguido a duras penas. Trata-se de um propósito do qual ninguém se arredou nesses quase dois séculos. O Hospital de Caridade São Pedro de Alcântara não está imune às mazelas da saúde no País. Mas mantém-se como um símbolo de um povo que não deixa os mais necessitados à própria sorte, o que por si só é um motivo de tanto de orgulho para Goiás.