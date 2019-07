Uma das maiores feiras a céu aberto do País, a Feira Hippie desempenha importante função econômica na capital, atraindo consumidores de diferentes partes do Brasil e até do exterior.

São 6 mil barracas que comercializam produtos diversos, movimentando o comércio na região e ajudando a fazer do local um polo de confecção de números superlativos. Sua origem remonta aos anos de 1960, quando surgiu a modesta exposição de artesanatos, que cresceu até praticamente alcançar o tamanho de uma cidade.

A despeito de sua importância econômica e histórica, a Feira Hippie não pode se expandir indefinidamente e indisciplinadamente, sob pena de criar na região um território sem lei, em prejuízo para toda a cidade. Reportagens publicadas neste jornal acendem alerta para o risco de uma expansão desenfreada, com ocupações irregulares.

Transferida provisoriamente para revitalização da Praça do Trabalhador, a Feira Hippie começa a ser assediada por pessoas sem autorização, que se aproveitam do momento para se instalar no local.

A Prefeitura informou a retirada de 300 pessoas que não tinham cadastro de feirantes, o que comprova a necessidade da fiscalização. Goiânia tem orgulho de sua feira, mas como qualquer outro negócio, ela tem de obedecer regras e critérios.