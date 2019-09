Reportagem nessa edição mostra que, na segunda quinzena de setembro,

as incertezas em torno

do Goiás na Frente permanecem, com possibilidade de o desfecho se dar na Justiça. O programa foi lançado em 2017 e estabeleceu

381 convênios com 221 prefeituras no fim do mandato tucano.

Os contratos contabilizavam ao todo R$ 500 milhões, mas, conforme já apurou

O POPULAR, somente

R$ 166 milhões foram repassados aos municípios. Vale dizer que, a cada R$ 10 prometidos, R$ 3,40 chegaram para o custeio das benfeitorias almejadas.

É legítimo que o atual governo, eleito com a proposta de renovação, exerça sua autoridade de gestão, sobretudo em razão das limitações das finanças públicas no Estado. E o tem feito de forma atenta, vistoriando obras para que os contratos, uma vez rescindidos, não criem insegurança jurídica para eventuais outras fontes de financiamento prospectadas pelo prefeitos. E os municípios também pecam pela lentidão no fornecimento de informação da situação técnica de cada obra, na medida em que 41% ainda não se manifestaram.

Contudo, se a política é a arte do possível, que seja esgotada a possibilidade de acordo antes de uma ação judicial.