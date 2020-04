Durante a preparação do País para sediar a Copa do Mundo de 2014, enquanto pipocavam questionamentos sobre o volume de investimento público demandado pela Fifa nos estádios, Ronaldo Fenômeno saiu-se com uma pérola: “Não se faz Copa do Mundo com hospitais”. Agora, em meio à pandemia e já amparados pelos acontecimentos do passado, aquela opção parece ainda mais imprópria, do ponto de vista do interesse coletivo.

Mas, a despeito da pressão internacional por ocasião da Copa, a verdade é que a celeridade na construção de hospitais nunca foi o forte no Brasil. Reportagem nessa edição mostra que, se obras não tivessem sido interrompidas pelos percalços de sempre, Goiás teria hoje mais quatro hospitais com 170 UTIs a postos para o socorro aos infectados pelo coronavírus. Falta de repasses financeiros, erros de execução, quebras de contratos e falência de construtora integram o arsenal de justificativas para esse vácuo evitável.

Se entre as lições da pandemia restar a consciência de que a saúde pública não pode patinar, restará um consolo.