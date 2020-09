A principal reportagem da edição de ontem mostra a inconveniência de politizar tratamentos em tempos de pandemia. Isso porque a ciência avança a passos responsáveis e nem sempre lentos, como julgam os mais afoitos. Desde março, quando a pandemia eclodiu no Brasil, um conjunto de aprendizados de diferentes áreas da saúde, que vão desde doses de medicamentos e manejos com o paciente, além de técnicas não invasivas, contribui sistematicamente para a queda da taxa de mortalidade de pacientes graves de Covid-19 internados em UTIs.

Relatório publicado na revista Anaesthesia, com dados de 24 estudos com mais de 10 mil pacientes de UTIs da Ásia, Europa e América do Norte, aponta redução da ordem de um terço na mortalidade ou até maior (de 60% para 42%). Em Goiás, o índice se mantém nesse mesmo patamar, o que evidencia a importância do acúmulo de saber para a acolhida aos pacientes.

Foram avanços que se deram pela capacidade essencialmente humana de observar a agonia dos convalescentes nos hospitais, em mais uma dívida de gratidão da sociedade para com os profissionais de saúde.

O momento, vê-se nessa estatística, é de enxergar o outro na sua plenitude - e não apenas no aspecto eleitoral, como insistem alguns.