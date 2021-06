A sociedade goiana viu ontem o derradeiro capítulo de um espetáculo cênico, que seria até apreciável, não fosse o seu palco a Assembleia Legislativa de Goiás. Com o voto contrário de apenas dois deputados, foi arquivada pela Casa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que propunha a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO).

Seria um engavetamento ordinário caso a tramitação, vê-se agora, não tenha sido um instrumento para a reacomodação de conselheiros, forçando a aposentadoria de um para a nomeação de outro, egresso da própria Assembleia, para o cargo vitalício. Segundo apurou a repórter Fabiana Pulcineli, a estratégia se repetiu por cinco vezes nos últimos dez anos.

O espetáculo cênico, de resto, é repetitivo. Com orçamento de R$ 216 milhões este ano e salários médios de R$ 40 mil aos conselheiros, o TCM-GO julga pareceres prévios das contas dos municípios. É um órgão em desuso, existente, além de Goiás, apenas na Bahia e no Pará.

Contudo, todo esse debate de mérito se torna patético, na medida em que esse nunca foi o ponto que mobilizou as energias dos deputados. A Casa manobrou novamente com notável sucesso, às custas da atenção e dos recursos do contribuinte.