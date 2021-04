Enquanto fotos de Israel mostravam pessoas andando pelas ruas sem máscara, depois de o acessório deixar de ser obrigatório numa medida derivada da vacinação em massa, um dado local expunha o contraste. Praticamente três meses depois da primeira aplicação em Goiás, somente um em cada 10 goianos havia sido imunizado. Até a tarde de sábado, 720,3 mil pessoas haviam recebido a dose inicial. Dessas, 231,3 mil já tomaram a segunda, concluindo a proteção integral segundo os fabricantes.

Nesse ritmo, não precisa ser muito hábil em matemática para entender que seriam necessários dois anos e meio para atender toda a população.

Ontem, o governo do Estado divulgou a sugestão do governador Ronaldo Caiado para que Brasil e demais países possam fabricar o IFA, a matéria-prima para vacina, com intermediação da ONU e pagamento de royalties.

O fato é que não se pode mais esperar de braços cruzados o andamento da vacina, sem buscar alternativas ao rito ora posto, notadamente insuficiente para os anseios do País. Houve negligência quando os demais, como Israel, já tratavam de proteger a sua população sem recorrer a melindres políticos tampouco tangenciar a ciência.