A confiança é fator fundamental para a economia. Em que pese o aspecto subjetivo, tal índice fornece tendências. Um empresário mais confiante, por exemplo, prevê investimentos. Com mais empregos, a economia cresce. Pela ótica do investidor, é fundamental prestar atenção aos índices do consumidor. A produção deve estar intimamente ligada à demanda.

Além do mais, o índice de confiança demonstra mais agilidade do que outros dados, como o PIB. Há ali um retrato mais fragmentado da conjuntura econômica do momento. É por isso que uma reportagem veiculada na edição

de ontem pode ser classificada como uma ótima notícia. Pesquisa encomendada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL) indica que 78,1% dos empresários do setor manifestam otimismo com 2020. Quase metade pretende ampliar presença nas redes sociais e fomentar a capacitação de colaboradores, num sinal claro de crença

nas ações políticas e econômicas do governo. Liberdade econômica baseada em segurança jurídica tende a permitir mais previsibilidade nos negócios.

Isso permite ao setor privado desempenhar o papel necessário para responder ao otimismo da população e dos próprios pares.