A Organização Mundial de Saúde reconheceu só ontem aquilo que a ciência já amparava há semanas, que é a pandemia de novo coronavírus. A admissão de que o vírus circula em escala global, alheio a fronteiras, dá mais mobilidade às autoridades de saúde, mas traz severos impactos no mercado financeiro - como ontem mesmo se observou mundo afora.

Tanto que, diante dessa perspectiva, o Ministério da Economia reduziu a expectativa para o crescimento da economia brasileira em 2020.

A projeção agora é de alta de 2,1% no PIB no ano. Antes, a estimativa era de avanço de 2,4%.

No âmbito das contas públicas, o dado serve de parâmetro para que a equipe econômica recalcule receitas e despesas do Orçamento. Com a retomada econômica mais lenta, é natural que haja comprometimento da arrecadação e maior sacrifício para o atingimento da meta fiscal.

Contudo, o mesmo olhar atento para a realidade, que ora estimula análises pessimistas, é o que vai permitir às autoridades brasileiras agir com a eficiência demonstrada até aqui no controle do vírus. Mitigando efeitos, antevendo problemas, abre-se espaço para a volta do crescimento.