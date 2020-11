O nó do transporte

A pandemia acelerou perdas em setores que antes de março já buscavam reequilibrar as operações. Caso do transporte coletivo no Brasil, que, segundo o Anuário da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), deixou de realizar 32 milhões de viagens por dia no auge do isolamento social. De acordo com o levantamento, houve uma perda diária de 1,2 milhão de viagens feitas por…