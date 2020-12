Com a aproximação das festas de fim de ano e das férias escolares eleva-se a preocupação com a maior circulação do novo coronavírus, situação já evidente em vários Estados brasileiros onde, pela segunda vez durante a pandemia, a rede hospitalar mergulha no colapso. Diante disso, algumas gestões municipais estão tomando medidas restritivas, como a cidade de Caldas Novas, que baixou decreto proibindo shows de grande porte para evitar aglomerações. Os países da Europa também se movimentam com providências rígidas, que incluem veto a reuniões familiares mais numerosas. As medidas podem parecer dolorosas em um momento que culturalmente convida à confraternização e ao encontro. No entanto, nada é mais sensato do que proteger pessoas queridas e agir coletivamente em benefício da saúde de todos. O mais sólido exemplo, portanto, deve vir dos legisladores e gestores públicos, que criam e executam as leis. A notícia de que a posse dos eleitos na Câmara de Goiânia terá pelo menos 500 convidados mostra que a realidade não é bem essa. Contrariando o protocolo do município, a solenidade é um convite ao desrespeito às normas e cria um ambiente propício à disseminação do vírus, em um cenário de mortes e medo.