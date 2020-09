Reportagem na edição de ontem, mostrando o acolhimento pela Organização não Governamental (ONG) Nex No Extinction a felinos feridos pelo fogo, em Corumbá de Goiás, dá uma dimensão para além da humana do fenômeno das queimadas. Enquanto o tema vai aos poucos sendo tragado pelo ranço ideológico do debate nacional, com espaço para negacionismos e toda sorte de desonestidade intelectual, o problema concreto não para de se suceder.

As onças tratadas com queimaduras de até terceiro grau e com técnicas sofisticadas são uma pequena parcela, meramente simbólica, da tragédia que se abate sobre a fauna.

Animais sob risco de extinção merecem cuidados, mas a rigor a destruição de hábitat, de forma violenta e acelerada, impacta toda uma biodiversidade que representa a riqueza brasileira.

O debate sobre como prevenir esse tipo de ocorrência, bem como a punição daqueles que dela se aproveitam em nome de ganhos pontuais e de curto prazo, deve estar na agenda nacional permanentemente.

Para os animais, a destruição não tem sutilezas de ordem eleitoral. Simplesmente se impõe, avassaladora. Evitar isso deveria estar no escopo de todo espectro político.