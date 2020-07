A divulgação de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, trouxe ontem sensações antagônicas. Do ponto de vista local, Goiás mostrou bom posicionamento ao registrar em junho o primeiro saldo positivo de empregos desde o começo da pandemia. Entre demissões e contratações, foram 4.334 empregos gerados. A satisfação com o desempenho se reflete na frase de Adonídio Neto, secretário de Indústria, Comércio e Serviços: “Seremos o primeiro Estado a sair da crise econômica provocada pela pandemia e nossa indústria foi a única no País e a registrar crescimento em junho”.

Certamente, num cenário de devastação, é fundamental celebrar o feito. Contudo, em âmbito nacional, o desafio se faz grandioso. No primeiro semestre, foram dizimados 1,2 milhões de empregos com carteira assinada, fora a dificuldade de acesso ao mercado informal, também impactado pelo fechamento de atividades econômicas não essenciais para evitar a propagação do novo coronavírus.

Uma vez vencida a etapa sanitária, o

que fica posto é a necessidade de o poder público seguir uma agenda de estímulo à retomada.