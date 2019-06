Duas notícias nessa edição dão a dimensão do desafio a ser enfrentado pelo País. Ontem, milhares de goianos foram ao Senac de Santa Genoveva pleitear uma das 3 mil vagas de emprego, estágio e menor aprendiz oferecidas pelo Feirão do Emprego. De forma quase simultânea, o IBGE divulgava a estagnação da taxa de desemprego no Brasil.

O primeiro trimestre do ano fechou na taxa de 12,5% no trimestre, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

Num momento em que o debate político ainda sofre contágios da polarização presente na última eleição, é preciso reforçar a crença de que só há saída com crescimento. O Produto Interno Bruto amargou queda de 0,2% nessa mesmo trimestre, na primeira retração verificada desde 2016.

Se não houver uma mudança de cenários, os níveis de empregabilidade presentes antes da crise levaria uma década para serem retomados.

O desafio, portanto, se apresenta grandioso. É vital encontrar oportunidades. Setores que foram profundamente afetados nos últimos anos, como a construção civil, estão em viés de alta. Um lugar ao sol do mercado é o que 13,2 milhões de brasileiros almejam. A recuperação dos empregos precisa ser uma permanente.