A paralisação das escolas é a mais silenciosa mas não menos nefasta maldade da pandemia. Sem pressão articulada do setor sobre o poder público e com a natural exigência de mais responsabilidade em razão de envolver crianças e adolescentes, a retomada do ano letivo nas redes pública e privada atende a um rito muito particular.

Ontem, o Centro de Operações de Emergência (COE) estadual de combate ao Covid-19 definiu que o retorno das aulas presenciais em Goiás só deve ocorrer após a queda no número de mortes por coronavírus durante quatro semanas e com a manutenção da ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva abaixo de 75% durante 15 dias.

É um parâmetro bastante específico, que reflete o que a Organização Mundial de Saúde preconiza: mais eficiente do que imaginar como as escolas podem conter a disseminação da doença é estancar a circulação livre do vírus nas cidades como um todo.

De toda forma, é preciso manter a vigilância acesa, com foco na saúde pública, mas sem jamais perder a dimensão das desigualdades que se agigantam a cada dia de escola fechada.