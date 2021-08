Reportagem na edição de ontem noticiou uma providência que põe a capital na rota da sustentabilidade. Edital lançado pela Comurg busca a contratação de um estudo técnico sobre as mudanças no sistema de coleta de lixo. O objetivo final é que todo resíduo gerado nas residências deverá passar por usinas de reciclagem a partir de 2023. A alteração tende a desafogar o Aterro Municipal e é resultado de um termo de ajuste de conduta (TAC) firmado em novembro do ano passado pelo Ministério Público e o Paço. Se tudo correr como o planejado, ao fim, o aterro terá sido convertido em um Centro de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos.

A reciclagem faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Entretanto, não é apenas obrigação do governo, mas de todos nós cidadãos contribuir com a reciclagem, através da segregação e acondicionamento correto dos resíduos.

Além de um meio de engajamento, há um fator social importante. No Brasil a maior parte da coleta dos recicláveis vem dos catadores. Estima-se que existam entre 400 a 600 mil profissionais em atuação. Trata-se, pois, de um projeto que gera uma simbiose necessária, e que precisa ser consolidado para o bem da sociedade.