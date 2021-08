No avanço do debate que se impôs, o Paço começa a dimensionar a aplicação da Taxa de Limpeza Urbana (TLP).

A pedido do prefeito Rogério Cruz, a seccional goiana da OAB fez parecer que assinala a inconstitucionalidade da obrigação prevista no novo Marco Legal do Saneamento Básico, para cobrança da tarifa. Por outro lado, a entidade não vê impedimento se a taxa para custear a gestão de resíduos sólidos for iniciativa da Prefeitura.

Pois, segundo projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) encaminhado nesta semana para a Câmara, Goiânia espera arrecadar R$ 119,1 milhões em 2022 com a TLP. O documento não perde a oportunidade de atentar para a importância do recurso para “o equilíbrio das contas do Executivo municipal”.

O certo é que esse tema tende a se espraiar Brasil afora.

A Confederação Nacional dos Municípios reforça a preocupação com a diversidade da realidade das cidades. A sugestão é que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) indique as diretrizes para que os municípios desenvolvam, junto às agências reguladoras, a melhor modelagem para a cobrança da prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Acompanhemos, vigilantes.