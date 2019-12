O volume de vendas do comércio eletrônico no Brasil se encaminha para a casa dos R$ 79,9 bilhões nessa ano, estima a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico.

Se a projeção for confirmada, terá sido um crescimento de 16% em comparação ao resultado do ano passado alcançado em lojas virtuais de todo País. Trataria-se, pois, do maior avanço registrado desde 2015.

Tamanha expansão do comércio digital requer um componente físico fundamental: a logística de entrega. Antigamente, associada ao simples transporte de produtos, a logística se tornou um relevante elemento na cadeia de suprimentos ao integrar processos entre fornecedores, operação interna e atendimento aos clientes. Neste sentido mais amplo, a logística se consolida como vantagem competitiva no mundo dos negócios.

Pois reportagem na edição de ontem mostra que Goiás, tirando proveito de sua localização geográfica, entra nesse ciclo de crescimento de forma consistente. Já há dezenas de centros de distribuição no Estado a serviço de gigantes do varejo. Ao combinar o senso de oportunidade geográfica com incentivos fiscais, Goiás se insere de forma consistente nesse novo ciclo de riquezas.