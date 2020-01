Empresas e órgãos reguladores do transporte coletivo já começam as discussões sobre o reajuste da tarifa de ônibus, prática que se repete a cada início de ano. Reportagem nesta edição revela o cálculo que pode levar à cobrança de novo valor em 2020, além dos debates em torno da tarifa diferenciada.

Mais uma vez o passageiro aguarda com expectativa e ansiedade, prevendo o rombo que enfrentará em seu orçamento e esperando melhorias na qualidade do transporte. Historicamente, as reuniões que debatem o porcentual de reajuste deixam de lado propostas mais consistentes de investimentos, que poderiam compensar um gasto maior dos usuários com as viagens.

No entanto, as melhorias dificilmente chegam, o que mantém a precariedade do transporte, com superlotação, desconforto, longa espera e demora nos trajetos. Os passageiros fazem as contas e, no fim, acabam migrando para outro tipo de transporte, num círculo vicioso que prejudica a todos.

Com mais veículos particulares nas ruas o trânsito se torna cada vez mais congestionado, as empresas perdem passageiros, investem menos e afastam ainda mais os usuários do transporte precarizado. Este caminho precisa ter volta e as ações devem começar já.