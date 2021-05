Diante da escassez de vacinas, fruto de omissões e sabotagens ora investigadas em CPI no Congresso Nacional, é lícito que o poder público estabeleça critérios de prioridades dentro do Plano Nacional de Imunizações. Para além dos profissionais de saúde e idosos, parcelas da população mais suscetíveis à ação do novo coronavírus, é preciso pensar nas vulnerabilidades, tentando neutralizar ao máximo a pressão classista.

Houve categorias que, mesmo longe da linha de frente do combate à Covid-19, por mera capacidade de influência política, obtiveram privilégios antes de pessoas com comorbidades capazes de potencializar o risco. Trata-se de um desfecho tão desumano quanto irresponsável.

Pois bem: finalizada a vacinação dos idosos, é hora de atender portadores de doenças pré-existentes que agravam os quadros de Covid-19. Em Goiás, essas pessoas terão de apresentar laudos médicos para receber a imunização. É uma exigência coerente. Contudo, é preciso que a interpretação dos documentos seja padronizada, de forma a evitar que a burocracia reaja de forma diferente diante de casos idênticos.

O povo brasileiro já está sofrendo demais com a lentidão da vacina para se submeter a subjetividades.