O ano começou com diversas novidades a respeito do transporte público. Entre elas, a discussão para reajuste da tarifa de ônibus, a regularização do transporte intermunicipal, até então considerado clandestino, e ainda o anúncio do prefeito Iris Rezende de que não assumirá a gestão da Metrobus durante seu mandato, para posterior privatização da estatal, conforme estava acordado com o governo estadual.

Não se encontra entre as notícias, no entanto, nenhuma que tenha relação com a melhoria do transporte público, traduzida em investimentos e planejamento contra a superlotação, a favor da melhor distribuição de linhas, redução do tempo de espera e melhoria dos terminais e abrigos.

No que se refere ao Eixo Anhanguera, por exemplo, administrado pela Metrobus, existe um amontoado de problemas que se arrastam há anos, resultando em dívidas acumuladas e que interferem na qualidade do serviço prestada ao usuário.

Entre as muitas deficiências registradas na linha, a má condição da pavimentação e a frota deteriorada, em constante manutenção, foram situações recentemente identificadas. Os passageiros esperam que, desta vez, o debate sobre melhorias na rede esteja presente na pauta.