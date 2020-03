O avanço do novo coronavírus monopoliza atenções. E a profusão de fatos deu um ritmo febril às notícias sobre o Covid-19. O POPULAR resolveu, sem qualquer sacrifício da agilidade, investir em nova abordagem para aprofundar um tema literalmente vital. O jornal acionou seu braço de conteúdos em áudio para lançar o podcast Coronavírus Sem Mistério, projeto temporário que se serve da ciência para esclarecer pontos controversos.

O programa é conduzido pelas editoras Silvana Bittencourt e Gabriela Lima. Nesse primeiro episódio, elas ouvem o infectologista Boaventura Braz de Queiroz, do Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia. Com a linguagem de quem lecionou Biologia no Ensino Médio, o médico defende o rigor das medidas tomadas até aqui. Coronavírus Sem Mistério está disponível no site do POPULAR, nas principais plataformas de streaming e na newsletter especial sobre a doença. Para ouvir agora, é só aproximar o celular do QR Code.