Não é prerrogativa do governo federal o mau trato das estatísticas, ainda que, em Brasília, a tentativa de mascarar a realidade expressa pelos números seja menos sutil. A pandemia mostrou que, da coleta dos dados à análise, passando pela lisura dos processos, o Brasil está na pré-história da sociedade da informação. Caso recente desse fenômeno, noticiado nessa edição, se agrava na medida em que, semana passada, o estupro repetido de uma menina de 10 anos foi covardemente raptado pelo discurso ideológico.

Sob alegação de uma “decisão editorial”, o Ministério da Mulher, da Família e de Direitos Humanos excluiu do relatório do Disque 100 os encaminhamentos feitos a partir das denúncias de abuso sexual infantil que chegam por esse canal. Cabe ressaltar que, historicamente, esse dado é baixo, na casa de 10%. Além do aparente fracasso da missão,

há uma dificuldade de articulação. São muitos os órgãos responsáveis pela condução das denúncias, de diferentes esferas do poder. Nesse contexto, fica mais fácil suprimir um dado que mostra a precariedade do sistema de proteção às crianças do que corrigir a precariedade em si.

Se a mentalidade não mudar, estaremos condenados a caminhar no escuro e, pior, deixando indefesos pelo caminho.