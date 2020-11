De uma maneira geral, pelo que se percebe no debate público e nos planos de governos dos candidatos, há uma visão muito estrita para as respostas aos desafios impostos às administrações municipais. Saúde e segurança pública, por exemplo, sempre presentes nas principais preocupações dos cidadãos, se resumem a mais atendimento médico e, quando possível, servidores uniformizados e armadas pelas ruas. Ocorre que esse tipo de ação, necessária, ataca o problema, sem maiores contribuições ao caráter preventivo. Nesse aspecto, cabe aos futuros prefeitos examinar o que pode ser feito nesse sentido. E zelo pelo espaço público tem papel fundamental no enfrentamento dessas questões. Primeiro, porque praças e parques estão no rol de atividades ao ar livre, o que favorece a saúde física e mental. Segundo, porque ambientes ocupados sadiamente pela população encurtam a área de atuação de criminosos, que, via de regra, se valem do fator surpresa em locais ermos e degradados.

Por essa razão, vale refletir sobre isso quando da leitura de reportagem nessa edição, noticiando o cuidado paisagístico em 12 praças e canteiros centrais da capital.

Nem tudo são flores. Mas elas ajudam. E muito.