A aprovação de projeto que define regras da reestruturação financeira de Estados endividados é uma importante notícia para Goiás, um dos que vinha amargando grave crise fiscal. Com a flexibilização das exigências, o Estado poderá agora aderir ao plano e gozar de seus benefícios, que incluem permissão para contratação de empréstimos, refinanciamento de dívidas, dispensa de contrapartidas, entre outros. Para isso, no entanto, terá de fazer o dever de casa e cumprir uma série de exigências. A adesão ao projeto implica, por exemplo, em cumprir 19 itens de vedação, como a proibição da criação de cargos que provoquem aumento de despesas, da concessão de reajustes a servidores fora da data-base, da realização de concurso público, entre outros. Trata-se, sem dúvida, de um remédio amargo, que se tornou necessário diante da situação de colapso das contas públicas. Com a economia afetada por crises sucessivas e por uma pandemia sem precedentes, com índices recordes de desemprego, queda do consumo e da produção, o Brasil e muitos de seus Estados entraram em uma rota perigosa, que afeta a todos sem distinção. O cenário exige austeridade, planejamento e responsabilidade.