A edição de ontem revela por meio de dados oficiais o que muitos suspeitavam: o fluxo de veículos nas ruas de Goiânia voltou praticamente aos níveis normais pré-pandemia. Medição feita pela Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) em três pontos do Setor Bueno mostrou que o movimento equivale a mais que o dobro do registrado nos últimos dez dias de março, quando a população cumpriu a quarentena com rigor.

A mesma edição aponta também que as três cidades com maior número de casos confirmados do novo coronavírus no Estado são as mesmas que apresentaram o menor índice de isolamento social na última sexta-feira.

As informações coincidem com a divulgação de mais um recorde triste: Goiás teve 419 registros de contaminação em apenas 24 horas e o total de óbitos atingiu dois dígitos: 24 mortes, confirmando previsão do Comitê de Operações Emergenciais (COE).

Segundo os especialistas da equipe, que oferece assessoramento técnico ao governo, esse número tende a subir de forma exponencial a partir de agora, situação que se agrava com o movimento intenso das ruas, fator gerador de aglomerações. O vírus já mostrou seu potencial devastador. Todo cuidado é pouco e a responsabilidade é de todos nós.