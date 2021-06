As estatísticas da pandemia geram uma profusão de reflexões. Na edição de quarta-feira (16), levantamento do POPULAR aponta que seis em cada 10 internados em leitos de UTI para tratamento de Covid-19 têm menos de 60 anos. É a primeira vez desde a eclosão da crise sanitária que os idosos não são maioria nos hospitais, num fenômeno que tanto pode denotar a eficácia da vacina como a exposição ao vírus por parte da população economicamente ativa.

Ainda na tarde de ontem, a Folha de S.Paulo trouxe que inclusive cidades que já imunizam pessoas com menos de 45 anos, sem comorbidades, enfrentam lotação dos leitos intensivos. Em dez capitais e no Distrito Federal, 90% das vagas ou mais estão ocupadas com pacientes críticos da doença. O cenário de alta demanda é semelhante ao da semana anterior. Curitiba se mantém como a capital com o pior quadro, com 101% de UTIs lotadas, seguida de Aracaju e Palmas, ambas com 97%.

Os dados não são contraditórios. Dão o contorno matemático a algo que já era possível deduzir: a vacinação, lenta como está, produz benefícios em velocidade inferior a dos malefícios do vírus. Faltou pois previdência lá atrás, na hora de adquirir as doses, por parte de autoridades mais interessadas em campanha do que em governar.