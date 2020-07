Num momento em que o manejo da crise sanitária pelo poder público ainda provoca certa tensão, é importante observar os movimentos da iniciativa privada. E os números que medem essa dinâmica dão motivos para otimismo, ainda

que seja importante, sobretudo por parte dos governantes, a compreensão da exata dimensão do impacto

da pandemia na atividade econômica.

No início da semana,

um indicador do governo federal que passou a ser divulgado recentemente mostra que o país registrou R$ 23,9 bilhões de vendas com notas fiscais eletrônicas em junho. Não há série histórica, pois foi apenas a segunda vez que os dados foram revelados pela Receita Federal.

Os números refletem principalmente as vendas entre as empresas de médio e grande porte. De acordo com a Receita, houve um crescimento de 15,6% na comparação com maio e 10,3% em relação a um ano antes.

Ontem, outro dado iluminou o ambiente. Segundo o IBGE, após dois meses de queda, o varejo voltou a ter resultado positivo. As vendas do varejo cresceram 13,9% em maio. No acumulado do ano, o varejo tem queda de 3,9%.Os dados apontam para uma reação da economia. É vital que se consolide esse desempenho, sob segura base sanitária, o que tem sido perseguido por todos.